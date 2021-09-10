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Вице-спикер Госдумы заявил о бесполезности органов опеки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Органы опеки в России стали «бюрократической машиной», реформировать их невозможно, поэтому нужно их распустить и создать новую структуру, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на встрече с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и защиты детства.

«Все усилия этих бывших учителей, бывших сотрудниц правоохранительных органов в маленьких городах и селах направлены на выполнение некого плана по изъятию детей из семьи. Они получат деньги на компьютеры и новую мебель в своих офисах в зависимости от того, сколько детей они отберут», — цитирует Толстого «Говорит Москва».

По его словам, органы опеки стали «бюрократической машиной с ювенальной идеологией, позаимствованной в 90-е годы в качестве западного карго-культа». Они не отвечают запросам общества и реформировать их невозможно. Нужно их распустить и создать новую структуру.

Политик добавил, что в новом созыве Госдумы тема опеки и защиты семьи будет прорабатываться системно.

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Политика #Россия #Законы
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