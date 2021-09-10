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Енисей загрязнили нефтепродуктами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Oschtan / CC BY-SA 3.0

Масляное пятно выявлено на Енисее в районе деревни Худоногово в 30 километрах от Красноярска, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.

«Обнаружено масляное пятно площадью 25 квадратных метров. Группой краевого государственного казенного учреждения "Спасатель" проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом на общей площади 300 квадратных метров, израсходовано 15 кг биоразлагаемого сорбента», — говорится в сообщении.

Источник загрязнения не установлен. В феврале на Енисее уже обнаруживали масляные пятна, тогда виновником была признана компания «Красноярскнефтепродукт».

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Красноярск #Происшествия
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