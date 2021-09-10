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Метро в Новосибирске изменит график из-за стройки «Спортивной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский метрополитен в предстоящие выходные сократит время работы на левом берегу из-за строительства новой станции «Спортивной».

По информации пресс-службы метрополитена, в выходные 11 и 12 сентября станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» завершат работу в 22 часа вместо полуночи. Это связано с соблюдением требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивной».

Также станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут закрываться раньше времени 15, 21, 25 и 26 сентября. Остальные станции Ленинской и Дзержинской линий в эти дни будут работать по стандартному графику.

Новая станция метрополитена «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

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Новосибирск #Транспорт и дороги
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