Метро в Новосибирске изменит график из-за стройки «Спортивной»

Новосибирский метрополитен в предстоящие выходные сократит время работы на левом берегу из-за строительства новой станции «Спортивной».

По информации пресс-службы метрополитена, в выходные 11 и 12 сентября станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» завершат работу в 22 часа вместо полуночи. Это связано с соблюдением требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивной».

Также станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут закрываться раньше времени 15, 21, 25 и 26 сентября. Остальные станции Ленинской и Дзержинской линий в эти дни будут работать по стандартному графику.

Новая станция метрополитена «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.