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Меч эпохи скифов нашли в пункте металлолома в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Клинок тагарской археологической культуры
Клинок тагарской археологической культуры
Фото: © Хакасский национальный краеведческий музей

Археологи Олег Митько и Сергей Скобелев из Новосибирского государственного университета исследовали меч скифского времени, который нашли в пункте металлолома на юге Красноярского края.

«По сообщению владельца меча, он был обнаружен на одном из пунктов сбора металлолома на юге Красноярского края. Отсутствие данных относительно условий находки позволяет обозначить его как "красноярский меч"», — говорится в статье ученых, опубликованной в журнале «Вестник НГУ. Серия: История, филология».

По морфологическим характеристикам меч — увеличенная технологическая модификация традиционного тагарского кинжала. Железный двулезвийный меч можно отнести к уникальным явлениям раннего железного века Минусинской котловины.

Исследованный меч характеризуется широким прямым клинком, плоской рукоятью, а также округлым навершием и бабочковидным перекрестием. Несмотря на плохую сохранность, очевидно, что рукоять и лезвие были выкованы из одного куска металла.

Практически все известные аналогии дают основание для датировки железного меча из Красноярска в пределах конца V – IV века до нашей эры или это мог быть местный «экспериментальный» образец конца III–II веков до нашей эры (скифская эпоха). 

Первая гипотеза ориентирована на потенциальную возможность импортного происхождения меча. Вторая гипотеза связана с тем, что красноярский железный меч – технологическая модификация традиционной формы тагарских кинжалов, производство которых с середины I тысячи до нашей эры было поставлено на серийный поток.

«На наш взгляд, красноярский меч является одним из "экспериментальных" образцов, форма которых не закрепилась в дальнейшей практике производства клинкового оружия ближнего боя», — говорится в статье.

Тема: Раскопали в Сибири
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Красноярск #История
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