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Экс-тренер сборной России Гус Хиддинк завершил карьеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Бывший главный тренер сборной России по футболу нидерландец Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру.

Последним местом работы 74-летнего Хиддинка была сборная Кюрасао, которую он возглавил в сентябре 2020 года. Контракт был рассчитан на два года до окончания чемпионата мира — 2022. Но тренер заразился коронавирусом и просил директора академии испанской «Барселоны» Патрика Клюйверта временно его заменить.

«Я не проявлял активности в последнее время из-за коронавируса. Во время моего недавнего разговора с президентом Федерации футбола Кюрасао мы пришли к выводу, что мне нужно взять паузу, потому что они взяли новый курс развития. Я собираюсь насовсем остановиться. Не вернусь, как Дик Адвокат», — цитирует Хиддинка Voetbal International.

Хиддинк возглавлял национальную команду России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне заняли третье место на Евро-2008, обыграв в 1/4 финала Нидерланды (3:1). Также с 2012 по 2013 год специалист тренировал махачкалинский «Анжи».

Хиддинк дважды занимал должность главного тренера нидерландского ПСВ (1987-1990, 2002-2006). В качестве тренера команды он шесть раз выиграл чемпионат Нидерландов, четыре раза победил в кубке страны, стал обладателем Суперкубка Нидерландов и Кубка европейских чемпионов [Лига чемпионов]. С испанским «Реалом» он выиграл Межконтинентальный кубок (1998), с английским «Челси» — Кубок Англии (2009).

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