Хоккейная «Сибирь» завершила выездную серию проигрышем «Нефтехимику»

Хоккейный клуб «Сибирь» проиграла «Нефтехимику» в Нижнекамске со счетом 4:2, следующие четыре игры новосибирская команда проведет дома.

Во встрече с «Нефтехимиком» шайбы забили Денис Бодров и Денис Голубев в первом периоде. Ворота защищал Харри Сятери.

Четвертая игра для «Сибири» оказалась третьим проигрышем старте чемпионата. В новом сезоне «Сибирь» также проиграла «Трактору» (ОТ) и «Динамо М», два очка команде принесла победе над «Торпедо». Сейчас у новосибирцев три очка в копилке, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Впереди у «Сибири» четыре домашние игры — 13 сентября с череповецкой «Северсталью», 16 сентября с московским «Динамо», 20 сентября с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар» и 22 сентября с магнитогорским «Металлургом».