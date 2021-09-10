НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Хоккейная «Сибирь» завершила выездную серию проигрышем «Нефтехимику»

Источник:
Sibnet.ru
264 0
Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Хоккейный клуб «Сибирь» проиграла «Нефтехимику» в Нижнекамске со счетом 4:2, следующие четыре игры новосибирская команда проведет дома.

Во встрече с «Нефтехимиком» шайбы забили Денис Бодров и Денис Голубев в первом периоде. Ворота защищал Харри Сятери.

Четвертая игра для «Сибири» оказалась третьим проигрышем старте чемпионата. В новом сезоне «Сибирь» также проиграла «Трактору» (ОТ) и «Динамо М», два очка команде принесла победе над «Торпедо». Сейчас у новосибирцев три очка в копилке, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Впереди у «Сибири» четыре домашние игры — 13 сентября с череповецкой «Северсталью», 16 сентября с московским «Динамо», 20 сентября с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар» и 22 сентября с магнитогорским «Металлургом».

Еще по теме
Омская область готова претендовать на полуфинал МЧМ по хоккею
Омский «Авангард» потерпел первое поражение в сезоне от «Динамо»
Фильм «Небесная команда» про гибель «Локомотива» выходит в прокат
Хоккейная «Сибирь» одержала первую победу в сезоне
смотреть все
Новосибирск #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Регионы Сибири сравнили по ценам на бензин
Пухляш из Little Big рассказал о неудачном общении с Еленой Малышевой
Енисей загрязнили нефтепродуктами
Метро в Новосибирске изменит график из-за стройки «Спортивной»
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Путин потрясен гибелью главы МЧС
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
28
Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России
20
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
18
Почти треть смертей пришлась на трудоспособных россиян
17
Россию призвали взяться за борьбу с террористами в Афганистане
Sibnet.Ru