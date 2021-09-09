Эксклюзивное видео из шоу «Игра» появилось в Сети до премьеры на ТНТ

Телеканал ТНТ опубликовал на YouTube 13-минутный ролик из масштабного шоу «Игра», где команды комиков будут соревноваться друг с другом. Премьера нового проекта намечена на осень.

В опубликованном на ютубе-канале ТНТ отрывке — выступление «Нашей команды», куда вошли комики стендап-комики Алексей Щербаков, Иван Абрамов, Расул Чабдаров и Фил Воронин.

По информации канала ТНТ, всего в «Игре» примут участие 85 комиков из 12 команд. Их разделят на «молодых» и «стариков», которые будут сражаться друг против друга. В финал выйдут четыре команды — по две от каждой категории. Главный приз — 30 миллионов рублей.

Ведущим стал Евгений Чебатков, в жюри — Гарик Харламов, Нурлан Сабуров, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян. Продюсер — Вячеслав Дусмухаметов.