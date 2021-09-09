Сообщения о новой встрече Путина и Байдена оказались фейком

Конкретные планы по возможной встрече в октябре президента РФ Владимира Путина с лидером США Джо Байденом на данный момент отсутствуют, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Украинское издание «Страна.ua» ранее запустило информацию о том, что Москва и Вашингтон обсуждают встречу Путина и Байдена в октябре.

«Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Москва и Вашингтон якобы ведут переговоры об организации новой встречи Путина и Байдена в октябре. Предыдущая личная встреча президентов состоялась в июне в Женеве.

По словам Пескова, США также пока не предоставили российской стороне конкретики про возможный международный саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало. Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее. По саммиту тоже надо понимать, в каком формате он будет проходить, пока понимания этого нет», — пояснил Песков.