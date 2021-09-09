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Танцевальный перфоманс BTS собрал 7 млн просмотров за семь часов

Источник:
Sibnet.ru
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Южнокорейский бойбенд BTS опубликовал на YouTube видео специального выступления под песню «Butter», ролик занял второе место в трендах сайта и собрал 7,7 миллиона просмотров.

На видео участники бойбенда синхронно исполняют танец в большом зале под песню «Butter» (feat. Megan Thee Stallion).

За семь часов с момента публикации ролика, видео посмотрели более 7,7 миллиона пользователей Сети. Ролик собрал 2 миллиона лайков.

Группа BTS появилась в 2013 году. Мировое признание бойбенд получил после выпуска второго студийного альбома Wings, который считался самым успешным в их карьере до января 2018 года. Он позволил группе выиграть номинацию «Артист Года» на престижной музыкальной премии Mnet Asian Music Awards.

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