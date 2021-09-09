Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России

Опытный образец новейшего танка Т-90М «Прорыв» с дополнительным комплектом оптико-электронной системы испытают на учениях в ближайшее время, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На международном форуме "Армия-2021" на статичной площадке Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ впервые демонстрировался боевой танк Т-90М "Прорыв" с дополнительным комплектом оптико-электронной системы. Это был один из первых образцов, который в ближайшее время впервые пройдет апробацию в ходе военных учений», — сказал агентству ТАСС источник.

По его словам, по итогам испытаний будет приниматься решение о серийных поставках этой модификации танка в российские войска.

Как сообщил агентству представитель ГАБТУ МО РФ, в составе этой модификации танка — тепловизионный прибор наблюдения с ТВ-каналом и лазерным дальномером на мачтовом устройстве и модуль отображения информации. «Этот прибор серийный, в большом количестве производится и поставляется в войска. Технология обкатана, но именно на танке подобное применено впервые», — сказал он.

Размещение такой системы на Т-90М связано с возможностью длительного наблюдения за окружающей местностью, когда машина находится в укрытии. "Задача была закопать танк и смотреть из него куда-нибудь в сторону. И это рациональное решение. В случае необходимости можно быстро сменить позицию, начать движение или открыть огонь», — пояснил представитель ГАБТУ.

«Мачтовое устройство достигает высоты около трех метров, что, в зависимости от крепления, позволяет смотреть практически через крышу одноэтажного строения. Заявленное распознавание фигуры человека — четыре километра, танка в боковой проекции — восемь километров», — сказал представитель ГАБТУ.