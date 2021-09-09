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Девушка-боец посоветовала Хабибу уходить от сексизма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/angelyalyabra_

Российская спортсменка, мастер боевых искусств Ангелина Семенова отреагировала на высказывание бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова о ринг-герлз.

Нурмагамедов заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах. Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.

«Я считаю, что у Хабиба застарелое мышление и видение, касательно боев и жизни в целом. Уже давно наступил 21 век. У женщин такие же права, как и у мужчин. Кроме того, ММА — это общественное, спортивное шоу, где ринг-герлз, само собой, традиционная вещь, вроде вишенки на торте», — цитирует Семенову Metaratings.

По ее словам, Хабибу давно пора уходить от сексизма, к которому он привык в Дагестанских горах, если он собирается жить в обществе, где давно все иначе, либо пускай диктует свои правила именно там, откуда он.

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