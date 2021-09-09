Новосибирские военные впервые получили бронеавтомобили «Тайфун»

Восемь единиц новейших бронеавтомобилей КамАЗ-53949 «Тайфун 4х4» впервые получили подразделения общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской и Самарской областях.

Бронеавтомобиль «Тайфун 4х4» предназначен для перевозки личного состава и грузов, а также для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств. Внутри броневого корпуса боевой машины расположены десять сидений для экипажа и десанта: четыре кресла располагаются лицом вперед по ходу движения, остальные шесть размещены в кормовом десантном отделении, у бортов.

Конструктивно броневик исполнен на шасси с колесной формулой 4х4 и оснащен автоматической коробкой передач. При снаряженной массе почти в 14 тонн автомобиль способен развивать скорость до 100 километров в час, имея запас хода в 800-850 километров.

Бронированный кузов «Тайфун 4х4» способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль патрона калибра 7,62 миллиметра и осколков артиллерийских снарядов.