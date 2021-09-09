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Власти продлили мораторий на проверки малого бизнеса

Источник:
РБК
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Фото: NVO / CC BY-SA 3.0

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства.

«Подписано постановление о продлении правительством на следующий год моратория на плановые проверки малого бизнеса», — приводит ТАСС слова премьера, сказанные им на заседании правительства.

Такая мера в стране действует несколько лет. «Благодаря ей в прошлом году из ежегодного плана были исключены более 120 тысяч проверок, что позволило существенно снизить административную нагрузку на малые предприятия, поддержать их в сложный период адаптации к условиям распространения коронавируса, помочь с восстановлением бизнес-процессов», — отметил премьер.

При этом сделают несколько исключений. В частности, запрет на проверки не будет распространяться на те объекты, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей, на отнесенные к объектам чрезвычайно высокого и высокого риска, на предприятия, работающие на основе лицензий, а также на объекты, где используется атомная энергия.

Мишустин подчеркнул, что продление моратория избавит бизнес от лишней нагрузки и определенного стресса, позволит компаниям быстрее восстановиться.

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