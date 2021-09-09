Visa повысит комиссию за прием карт для супермаркетов

Международная платежная система Visa увеличит межбанковскую комиссию для супермаркетов за прием карт с 1 февраля 2022 года, следует из опубликованных материалов платежной системы

Интерчейндж для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров. Льготные программы для магазинов с большими объемами продаж будут отменяться в три этапа. Для магазинов мебели и товаров для дома отмена произойдет с 8 июля 2022 года, магазинов бытовой техники — с 5 августа, а курьерских служб — с 30 сентября.

Интерчейндж после изменений будет зависеть от категории карты, которой оплачивают, и будет варьироваться в пределах 1,5-2,3%, пишет РБК со ссылкой на материалы платежной системы.

С 1 февраля 2022 года некоторые премиальные карты также исключат из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов игрушек и детских товаров, мебели, бытовой техники и т.д.

Как пояснил РБК представитель платежной компании, Visa пересматривает периодически ставки межбанковских комиссий для обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема.

Интерчейндж не является доходом платежной системы. Банк-эмитент, по словам представителя, его получает и направляет на развитие платежной инфраструктуры, создание новых платежных решений и обеспечение безопасности