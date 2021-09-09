НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Visa повысит комиссию за прием карт для супермаркетов

Источник:
РБК
271 2
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Международная платежная система Visa увеличит межбанковскую комиссию для супермаркетов за прием карт с 1 февраля 2022 года, следует из опубликованных материалов платежной системы

Интерчейндж для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров. Льготные программы для магазинов с большими объемами продаж будут отменяться в три этапа. Для магазинов мебели и товаров для дома отмена произойдет с 8 июля 2022 года, магазинов бытовой техники — с 5 августа, а курьерских служб — с 30 сентября.

Интерчейндж после изменений будет зависеть от категории карты, которой оплачивают, и будет варьироваться в пределах 1,5-2,3%, пишет РБК со ссылкой на материалы платежной системы.

С 1 февраля 2022 года некоторые премиальные карты также исключат из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов игрушек и детских товаров, мебели, бытовой техники и т.д.

Как пояснил РБК представитель платежной компании, Visa пересматривает периодически ставки межбанковских комиссий для обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема.

Интерчейндж не является доходом платежной системы. Банк-эмитент, по словам представителя, его получает и направляет на развитие платежной инфраструктуры, создание новых платежных решений и обеспечение безопасности

Еще по теме
Дерипаска предсказал еще две волны коронавируса
Мэр Москвы призвал укрупнить регионы
Спрогнозировано резкое подорожание машин в России
ПФР объяснил ошибки при начислении пенсий
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские военные впервые получили бронеавтомобили «Тайфун»
Иркутян объявили в розыск за поджог машины с ребенком
Первый в РФ аппарат для удаления рака ультразвуком испытают в Сибири
Мужчина выстрелил в полицейского в Забайкалье
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Раскрыта «фантастическая» просьба Зеленского на встрече в США
МВД предупредило о новых штрафах для автомобилистов
Путин потрясен гибелью главы МЧС
Обсуждение (2)
Картина дня
Президент присвоит 12 городам звания «Город трудовой доблести»
Сообщения о новой встрече Путина и Байдена оказались фейком
Власти продлили мораторий на проверки малого бизнеса
Аварийная сигнализация сработала на МКС
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Гроза10

Сегодня по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" утром взошло солнце. Не благодарите! Все ради...

pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

djstanislove

После выборов вернут кормушку на место...

corrector

Предлагаю выборы в ГоС ДУму сделать ежегодными ! А срок президентства сократить до двух лет...
Sibnet.Ru