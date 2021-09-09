Иркутян объявили в розыск за поджог машины с ребенком

Фото: © кадр из видео ГУ МВД по Иркутской области

Жители Иркутска облили горючей жидкостью и подожгли автомобиль, где находилась шестилетняя девочка, сообщило в четверг ГУ МВД по Иркутской области.

По данным полиции, во вторник двое жителей Иркутска подъехали к парковке здания на Верхней улице в поселке Маркова.

«Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованную Mazda 6, в салоне которой находилась шестилетняя девочка, после чего поджег транспортное средство и скрылся с места происшествия. Малолетняя, увидев огонь, испугалась и выбежала из машины», – говорится в сообщении.

Поджог попал в объектив камер видеонаблюдения. Силовики установили личности предполагаемых преступников: это 53-летний Дмитрий Юрьевич Маценко и 42-летняя Ирина Юрьевна Маценко. Они объявлены в федеральный розыск.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетней, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору.

СМИ сообщают, что машина, которую подожгли, принадлежала местной бизнес-леди. Она ненадолго оставила дочь внутри, чтобы отвести младшего ребенка в детский сад.