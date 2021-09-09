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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Vesta с номером 600 000 отправилась в другую страну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

600-тысячная Lada Vesta сошла с конвейера автомобильного завода Lada Ижевск, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Юбиляром стал Lada Vesta SW Cross синего цвета «дайвинг» в комплектации Black, которая предусматривает окраску крыши и корпусов зеркал в черный глянец. Автомобиль оснащен двигателем 1,6 литра (106 лошадиных сил) и механической коробкой передач.

600-тысячная Lada Vesta отправится на экспорт в Белоруссию, в дилерский центр, расположенный в Гомеле.

Производство Lada Vesta SW Cross стартовало в сентябре 2017 года, и к настоящему моменту изготовлено более 100 тысяч таких автомобилей. Модификация SW Cross является самой популярной в семействе Lada Vesta после седана.

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