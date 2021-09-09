Мужчина выстрелил в полицейского в Забайкалье

Житель села Маккавеево выстрелил в полицейского,
находящегося за рулем служебной машины, преступника объявили в розыск, сообщает
СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
По данным следствия, сотрудники полиции прибыли по вызову в
один из домов в селе Смоленка. Ночью к служебному полицейскому автомобилю
«Газель» подошел мужчина, который выстрелил в полицейского водителя из
неустановленного оружия. Полицейский госпитализирован, ему оказана медицинская
помощь, угрозы жизни нет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа).
Установлена личность подозреваемого – это 38-летний Евгений
Лукьянов, житель села Маккавеево Читинского района. Следователи обращаются ко
всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой
позвонить в полицию по телефону 102 (с мобильного).
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