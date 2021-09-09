НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Росавтодор отремонтирует трассу до аэропорта Читы

Источник:
Sibnet.ru
200 0
Фото: © правительство Забайкальского края

Забайкалье запланировало к 2022 году передать из региональной в федеральную собственность автодорогу в направлении аэропорта Читы, рассказал губернатор Александр Осипов.

«Все процедуры — в завершающей стадии, практически, мы этот участок передаем. Я надеюсь, что в ближайшие год-два Росавтодором будут проведены работы по ремонту и реконструкции участка, которые предусмотрены, и у нас будет первоклассная трасса от города до аэропорта», — сказал агентству «Интерфакс» Осипов.

Всего в этом году в Забайкалье в рамках национального проекта отремонтируют почти 260 километров дорог регионального значения. При этом от наводнения пострадали почти 600 километров автомобильных дорог.

Международный аэропорт Чита расположен в 18 километрах от центра столицы Забайкальского края, в 500 метрах от Транссибирской магистрали.

Еще по теме
Кабину МС-21 впервые показали изнутри
Один из старейших мостов Новосибирска отремонтируют
Новосибирское метро сократит время работы из-за стройки «Спортивной»
Четыре арктических вертолета изготовят в Улан-Удэ для МЧС
смотреть все
Забайкалье #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мужчина выстрелил в полицейского в Забайкалье
Убитые в Кузбассе девочки первыми начали разговор с мужчиной
«Световые ворота» открыли в Кызыле
Росавтодор отремонтирует трассу до аэропорта Читы
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Раскрыта «фантастическая» просьба Зеленского на встрече в США
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России
МИД России возмутила реакция Запада на диверсию в Крыму
Аварийная сигнализация сработала на МКС
QR-код заменит бумажные документы на авто
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
49
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
46
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
20
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
18
Почти треть смертей пришлась на трудоспособных россиян
17
Россию призвали взяться за борьбу с террористами в Афганистане
Sibnet.Ru