Росавтодор отремонтирует трассу до аэропорта Читы

Забайкалье запланировало к 2022 году передать из региональной в федеральную собственность автодорогу в направлении аэропорта Читы, рассказал губернатор Александр Осипов.

«Все процедуры — в завершающей стадии, практически, мы этот участок передаем. Я надеюсь, что в ближайшие год-два Росавтодором будут проведены работы по ремонту и реконструкции участка, которые предусмотрены, и у нас будет первоклассная трасса от города до аэропорта», — сказал агентству «Интерфакс» Осипов.

Всего в этом году в Забайкалье в рамках национального проекта отремонтируют почти 260 километров дорог регионального значения. При этом от наводнения пострадали почти 600 километров автомобильных дорог.

Международный аэропорт Чита расположен в 18 километрах от центра столицы Забайкальского края, в 500 метрах от Транссибирской магистрали.