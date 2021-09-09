НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Крупнейший в РФ детский еврейский центр откроют в Томске

Источник:
Sibnet.ru
265 0
Фото: Tjeerd / Attribution License

Крупнейший в России детский еврейский центр откроется в Томске в воскресенье, 12 сентября, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

В новом комплексе площадью 2,4 тысячи квадратных метров расположатся группы пребывания и ухода за детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также детские секции – от робототехники, языковых курсов и керамики до шахмат и мини-гольфа.

В центре будут изучать еврейскую культуру. Новый центр построили рядом с синагогой на деньги еврейской общины и пожертвования спонсоров.

«Уникальность томского центра состоит в том, что он целиком построен на частные средства. Сто лет назад еврейская община в Томске занималась не только вопросами религии, но и образованием детей, социальной работой. И для нас открытие этого центра – это возрождение культуры, существовавшей до революции», – прокомментировал главный раввин Томской области Леви Каменецкий.

Образовательными услугами центра смогут пользоваться все желающие дети – дошкольники и школьники.

Еще по теме
Ламы читинского дацана создали мандалу на ВЭФ
Забайкальские ламы создадут мандалу из песка на ВЭФ
Шаманы попросили официального признания
Омича заподозрили в подавлении воли прихожан церкви. ВИДЕО
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мужчина выстрелил в полицейского в Забайкалье
Убитые в Кузбассе девочки первыми начали разговор с мужчиной
«Световые ворота» открыли в Кызыле
Росавтодор отремонтирует трассу до аэропорта Читы
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Раскрыта «фантастическая» просьба Зеленского на встрече в США
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России
МИД России возмутила реакция Запада на диверсию в Крыму
Аварийная сигнализация сработала на МКС
QR-код заменит бумажные документы на авто
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

corrector

госпади, почему нельзя ругаться матом когда очень хочется ?!

Гроза10

Сегодня по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" утром взошло солнце. Не благодарите! Все ради...

GammiPluh

Нужно вводить уголовную ответственность за принятие, а потом отмену и снова принятие одного и того же...

djstanislove

После выборов вернут кормушку на место...
Sibnet.Ru