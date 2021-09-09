Крупнейший в РФ детский еврейский центр откроют в Томске

Крупнейший в России детский еврейский центр откроется в Томске в воскресенье, 12 сентября, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

В новом комплексе площадью 2,4 тысячи квадратных метров расположатся группы пребывания и ухода за детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также детские секции – от робототехники, языковых курсов и керамики до шахмат и мини-гольфа.

В центре будут изучать еврейскую культуру. Новый центр построили рядом с синагогой на деньги еврейской общины и пожертвования спонсоров.

«Уникальность томского центра состоит в том, что он целиком построен на частные средства. Сто лет назад еврейская община в Томске занималась не только вопросами религии, но и образованием детей, социальной работой. И для нас открытие этого центра – это возрождение культуры, существовавшей до революции», – прокомментировал главный раввин Томской области Леви Каменецкий.

Образовательными услугами центра смогут пользоваться все желающие дети – дошкольники и школьники.