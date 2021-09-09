Галкин и Пугачева повторили клип «Будь или не будь» 20-летней давности

Максим Галкин опубликовал в TikTok видео с Аллой Пугачева, где они изображают кадры совместного клипа «Будь или не будь» 2001 года.
Песня «Будь или не будь» была создана еще до романтических отношении Галкина и Пугачевой. Песня быстро стала хитом, а о Пугачевой и Галкине пошли слухи, будто между ними роман.
Менее чем за сутки видео посмотрели больше 6,5 миллиона раз. В комментариях пользователи Сети сделали паре множество комплиментов, отмечая, что Примадонна выглядит безупречно.
@maxgalkinru
Будь или не будь 20 лет спустя ##будьилинебудь ##iwannabeyourslave ##галкинмаксим ##аллапугачева ##пугачеваалла ##mashup ##moneskini wanna be or not be your slave -
Артисты зарегистрировали брак 23 декабря 2011 года. С 2005 года они жили вместе, в разных интервью Алла Пугачева призналась, что они начали встречаться с 2001 года.
correctorгоспади, почему нельзя ругаться матом когда очень хочется ?!
Гроза10Сегодня по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" утром взошло солнце. Не благодарите! Все ради...
GammiPluhНужно вводить уголовную ответственность за принятие, а потом отмену и снова принятие одного и того же...
djstanisloveПосле выборов вернут кормушку на место...