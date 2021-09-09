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Галкин и Пугачева повторили клип «Будь или не будь» 20-летней давности

Источник:
Sibnet.ru
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Максим Галкин опубликовал в TikTok видео с Аллой Пугачева, где они изображают кадры совместного клипа «Будь или не будь» 2001 года.

Песня «Будь или не будь» была создана еще до романтических отношении Галкина и Пугачевой. Песня быстро стала хитом, а о Пугачевой и Галкине пошли слухи, будто между ними роман.

Менее чем за сутки видео посмотрели больше 6,5 миллиона раз. В комментариях пользователи Сети сделали паре множество комплиментов, отмечая, что Примадонна выглядит безупречно.

@maxgalkinru

Будь или не будь 20 лет спустя ##будьилинебудь ##iwannabeyourslave ##галкинмаксим ##аллапугачева ##пугачеваалла ##mashup ##moneskin

i wanna be or not be your slave -

Артисты зарегистрировали брак 23 декабря 2011 года. С 2005 года они жили вместе, в разных интервью Алла Пугачева призналась, что они начали встречаться с 2001 года.

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