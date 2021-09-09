Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Е.Н.», сообщила пресс-служба Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — приводится текст указа.

Зиничев, по данным МЧС, погиб на учениях в Норильске в среду, он бросился спасать кинорежиссера Александра Мельника, который поскользнулся и сорвался с обрыва.

Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве, в тот же день министра похоронят в его родном городе — Санкт-Петербурге.