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Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС России

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Е.Н.», сообщила пресс-служба Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — приводится текст указа.

Зиничев, по данным МЧС, погиб на учениях в Норильске в среду, он бросился спасать кинорежиссера Александра Мельника, который поскользнулся и сорвался с обрыва.

Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве, в тот же день министра похоронят в его родном городе — Санкт-Петербурге.

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