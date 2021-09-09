Подсудимая заявила о гранатомете в сумке и заставила эвакуировать суд

Подсудимая по делу о мошенничестве женщина заявила, что в ее сумке граната и гранатомет, после этого всех посетителей и сотрудников Заельцовского районного суда Новосибирска эвакуировали из здания, сообщается на сайте организации.

Подсудимая по делу о мошенничестве в особо крупном размере Екатерина Латышева вошла в здание суда. На посту охраны судебный пристав Владислав Кашучик потребовал представить документы, удостоверяющие личность и сумку для осмотра содержимого.

После чего Латышева сообщила, что в ее сумке находятся гранатомет и граната. Судебный пристав потребовал положить сумку на стул и проследовать в помещение судебных приставов для выяснения обстоятельств.

Приставы связались полицией и сообщили о происшествии. Все сотрудники суда и посетители были эвакуированы из здания суда.

Никакого гранатомета и гранаты у женщины в сумке не нашли. Заельцовский районный суд Новосибирска вернулся к работе в штатном режиме.