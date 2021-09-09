Аудиторы посчитали сибиряков с зарплатой в миллион

Зарплату в миллион рублей чаще всего в Сибири получают жители Кузбасса, Красноярского края и Новосибирской области, сообщает международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Больше всего работников со сверхвысокой зарплатой отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, а также в Свердловской области, Сахалинской области, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Татарстане.

Больше всего работающих по найму с официальной зарплатой от 1 миллиона рублей в Сибири живут в Кемеровской области — там работают около полутора сотен сверхоплачиваемых сотрудников. В Красноярском крае таких сотрудников 113, а в Новосибирской области — 97.

Основная масса работников с миллионными зарплатами сосредоточена в финансовой и страховой сфере, в области торговли, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (сюда относят юристов, аналитиков, инженеров и других квалифицированных специалистов), в обрабатывающей промышленности.