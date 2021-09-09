Выбран автор текста для акции «Тотальный диктант» в 2022 году

Организаторы определили имя автора текста Тотального
диктанта 2022 года: им стала современная российская писательница Марина
Степнова, сообщается на сайте акции.
«Марина Львовна была
не раз номинирована на крупные литературные премии, а ее произведения переведены почти
на три десятка языков. Приглашая писателей подготовить текст для Тотального диктанта, мы
преследуем одну глобальную цель — познакомить самую широкую аудиторию с хорошей
современной русской литературой», — рассказала директор фонда «Тотальный
диктант» Ольга Ребковец.
Диктант пройдет 9 апреля 2022 года по всему миру. Перед
диктантом в соцсетях будут опубликованы «12 слов Тотального», где разъяснят
сложные слова. Все это поможет участникам лучше подготовиться к диктанту. Если
говорить о правилах, которые встретятся в тексте, то стоит повторить, как
пишутся сочетания с приложением, а также вспомнить правила слитного, раздельного
и дефисного написания наречий.
«Участники напишут текст о жизни мальчика-подростка, который
живет в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой
любовью. Честно говоря, это непростой текст, довольно плотно написанный. Я
старалась не мучить никого слишком устаревшей лексикой, тем не менее,
участникам диктанта не помешают хотя бы самые общие представления о том, как и
чем жил российский губернский город конца XIX века»,
рассказала об истории создания текста Марина Степнова.
Тотальный диктант —
ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование
интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей
языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.