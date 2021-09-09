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Выбран автор текста для акции «Тотальный диктант» в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Организаторы определили имя автора текста Тотального диктанта 2022 года: им стала современная российская писательница Марина Степнова, сообщается на сайте акции.

«Марина Львовна была не раз номинирована на крупные литературные премии, а ее произведения переведены почти на три десятка языков. Приглашая писателей подготовить текст для Тотального диктанта, мы преследуем одну глобальную цель — познакомить самую широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой», — рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Диктант пройдет 9 апреля 2022 года по всему миру. Перед диктантом в соцсетях будут опубликованы «12 слов Тотального», где разъяснят сложные слова. Все это поможет участникам лучше подготовиться к диктанту. Если говорить о правилах, которые встретятся в тексте, то стоит повторить, как пишутся сочетания с приложением, а также вспомнить правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий.

«Участники напишут текст о жизни мальчика-подростка, который живет в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью. Честно говоря, это непростой текст, довольно плотно написанный. Я старалась не мучить никого слишком устаревшей лексикой, тем не менее, участникам диктанта не помешают хотя бы самые общие представления о том, как и чем жил российский губернский город конца XIX века»,  рассказала об истории создания текста Марина Степнова.  

Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. 

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