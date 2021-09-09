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Омская область готова претендовать на полуфинал МЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Омской области

Власти Омской области рассказали о подготовке к Молодежному чемпионату мира по хоккею – 2023 на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Казани.

На выставке представлены макеты ледовых арен, строительство которых идет в Омске и Новосибирске. Также омичи представили кубок Гагарина, который выиграла команда «Авангард».

«Для нас важно показать, что мы готовы принимать спортивные мероприятия любого уровня! Не буду скрывать, очень хочется, чтобы на омской арене болельщики увидели не только предварительные матчи сборных, но и игры полуфинальной части турнира. Будем обсуждать этот вопрос», – цитирует пресс-служба региональной администрации губернатора Александра Буркова.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске и Омске зимой 2023 года. К чемпионату в этих городах строят новые ледовые арены.

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