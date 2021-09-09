НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты составили рейтинг цен на 17-метровые квартиры

Источник:
Sibnet.ru
193 1
Фото: © Sibnet.ru

Самые маленькие квартиры в Сибири нашлись в Новоалтайске и Новосибирске – цены на 17-метровое жилье доходят до 2,4 миллиона рублей, выяснили эксперты ЦИАН.

Аналитики выяснили, что жилые комплексы с квартирами площадью до 20 квадратных метров встречаются только в пяти регионах Сибири: Новосибирской области, Иркутской области, Красноярском крае, Алтайском крае и Кузбассе.

Например, в Новосибирске в микрорайоне «Чистая слобода» можно купить студию площадью 17,9 квадратного метра за 2 миллиона рублей. Квартира площадью 17,2 метра в ЖК Vesna на Лесоперевалке стоит 2,4 миллиона рублей.

Лидером рейтинга самых маленьких квартир стал ЖК «Ритм» в Новоалтайске Алтайского края. Там продаются квартиры площадью 17 метров ровно за 1,15 миллиона рублей.

Еще по теме
Льготную ипотеку предложили давать только раз в жизни
Сбербанк выдаст ипотеку с 18 лет
Число ипотек для строящихся квартир резко выросло в Новосибирске
Ошибочное освоение: какие города нужны России?
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Выбран автор текста для акции «Тотальный диктант» в 2022 году
Омская область готова претендовать на полуфинал МЧМ по хоккею
Эксперты составили рейтинг цен на 17-метровые квартиры
Дважды вакцинированный глава Бурятии заразился коронавирусом
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Байден рассекретил теракт 11 сентября
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
49
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
44
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
20
Шойгу решил привлекать в новые города «сибирской» ипотекой
18
Почти треть смертей пришлась на трудоспособных россиян
17
Россию призвали взяться за борьбу с террористами в Афганистане
Sibnet.Ru