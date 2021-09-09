Эксперты составили рейтинг цен на 17-метровые квартиры

Самые маленькие квартиры в Сибири нашлись в Новоалтайске и Новосибирске – цены на 17-метровое жилье доходят до 2,4 миллиона рублей, выяснили эксперты ЦИАН.

Аналитики выяснили, что жилые комплексы с квартирами площадью до 20 квадратных метров встречаются только в пяти регионах Сибири: Новосибирской области, Иркутской области, Красноярском крае, Алтайском крае и Кузбассе.

Например, в Новосибирске в микрорайоне «Чистая слобода» можно купить студию площадью 17,9 квадратного метра за 2 миллиона рублей. Квартира площадью 17,2 метра в ЖК Vesna на Лесоперевалке стоит 2,4 миллиона рублей.

Лидером рейтинга самых маленьких квартир стал ЖК «Ритм» в Новоалтайске Алтайского края. Там продаются квартиры площадью 17 метров ровно за 1,15 миллиона рублей.