Установлена причина пожара на заимке Агафьи Лыковой

Причиной пожара в старом доме отшельницы Агафьи Лыковой могла стать неисправность печи, ее растопил один из волонтеров и ушел пить чай, сообщает ГУ МЧС по Хакасии.
Во вторник на участке «Заимка Лыковых» вечером произошло возгорание. Причиной пожара в старом доме могла стать неисправность печи, пожар начался на крыше и распространился от дымохода. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал
«Один из волонтеров решил остаться на ночь в этом доме, растопил печь и пошел к остальным обитателям заимки пить чай», — говорится в сообщении.
Пожар ликвидировали волонтеры, которые в тот момент находились на заимке. Огонь тушили ведрами и мотопомпой, так же их усилиями удалось предотвратить переход огня на соседние постройки.
Пожарные и спасатели, которые были в составе рабочей группы, помогли разобрать
сгоревшие конструкции и перенести вещи, которые были залиты водой в результате
тушения.
«Сама Агафья Карповна чувствует себя хорошо, в данный момент она проживает в новом доме, а старым, в котором случился пожар, уже давно не пользуется, угрозы ее жизни и здоровью нет», — сказал замначальника ГУ МЧС России по Хакасии Роман Стрельников.
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