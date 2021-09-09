Общественники нашли источник неприятного запаха у аэропорта Толмачево

Общественник Евгений Митрофанов сообщил, что найден источник неприятного запаха у новосибирского аэропорта Толмачево – это огромные коровники.

«Нашли, чем воняет в аэропорту Толмачево. Эпического размера коровники на 25 тысяч голов крупного рогатого скота, которые даже на учет не встали, поэтому контролирующие инстанции в упор не видят», – написал активист в Facebook.

По его словам, десятки гектаров залиты фекалиями на расстоянии 1,5 километра от взлетной полосы аэропорта.

Общественники уже не раз поднимали тему неприятного запаха у Толмачево. Более трех лет назад руководство аэропорта объясняло, что зловонье приходит, скорее всего, с соседних земельных участков, которые эксплуатируются с нарушениями.