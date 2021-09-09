ОНФ призвал Минздрав запретить врачам выписывать БАДы

Общероссийский народный фронт (ОНФ) призвал Минздрав России запретить врачам выписывать биологически активные добавки (БАДы) пациентам, соответствующее письмо в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко направил координатор бюро расследований ОНФ, депутата Госдумы Антон Гетта.
«Рынок биологически активных добавок в России в 2020 году составляет около 74 млрд рублей (вырос на 17% к 2019 году), причем самая большая часть продаж, более 55%, приходится на БАДы стоимостью 500 рублей и выше», — приводят «Известия» письмо ОНФ.
Опрос пациентов показал, что в 30% случаев перед покупкой БАДов человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку, говорится в обращении.
За неправильно оформленный рецепт сейчас полагается дисциплинарная ответственность, но нет запрета на назначение в нем БАДов. Поэтому ОНФ предложило ввести прямой запрет «на выписывание в рецептах БАД/гомеопатии».
correctorгоспади, почему нельзя ругаться матом когда очень хочется ?!
Гроза10Сегодня по инициативе депутатов фракции "Единая Россия" утром взошло солнце. Не благодарите! Все ради...
olegsbeglovГлавные кидалы. Не верь им Вовка! Они даже свою страну кинули несколько раз, а уж славян так и подавно...
correctorПомню чуть более года назад эксперДы кричали из каждого говорильника, что у РФ ВООБЩЕ нет таких...