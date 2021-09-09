ОНФ призвал Минздрав запретить врачам выписывать БАДы

Общероссийский народный фронт (ОНФ) призвал Минздрав России запретить врачам выписывать биологически активные добавки (БАДы) пациентам, соответствующее письмо в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко направил координатор бюро расследований ОНФ, депутата Госдумы Антон Гетта.

«Рынок биологически активных добавок в России в 2020 году составляет около 74 млрд рублей (вырос на 17% к 2019 году), причем самая большая часть продаж, более 55%, приходится на БАДы стоимостью 500 рублей и выше», — приводят «Известия» письмо ОНФ.

Опрос пациентов показал, что в 30% случаев перед покупкой БАДов человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку, говорится в обращении.

За неправильно оформленный рецепт сейчас полагается дисциплинарная ответственность, но нет запрета на назначение в нем БАДов. Поэтому ОНФ предложило ввести прямой запрет «на выписывание в рецептах БАД/гомеопатии».