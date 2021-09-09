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Вышел первый тизер фильма «Не смотри наверх» с Ди Каприо

Источник:
Sibnet.ru
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Netflix поделился первым тизером комедийного фильма «Не смотри наверх» главные роли в котором исполнили Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

«Не смотри наверх» — история о двух рядовых астрономах, вынужденных отправиться в масштабный пресс-тур, чтобы предупредить человечество о приближении кометы, которая уничтожит Землю.

Автор сценария и режиссер: Адам Маккей. В фильме звездный актерский состав. Кроме Ди Каприо и Лоуренс в проекте участвуют Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Джина Гершон, Мэрил Стрип, Мелани Лински.

Фильм «Не смотри наверх» выйдет с 24 декабря, посмотреть его можно будет только на стриминговом сервисе Netflix.

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