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Омский «Авангард» потерпел первое поражение в сезоне от «Динамо»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

«Авангарда» провел четвертую игру регулярного чемпионата КХЛ, встреча с московским «Динамо» завершилась со счетом 5:2.

«У нас много новеньких ребят. Они не все были в лучших кондициях…Мы просто еще не вошли в свой ритм, нам требуется время. Это новая команда, для них это новая система, и мы понятно отстаем», — сказал главный тренер Боб Хартли на пресс-конференции после игры.

Шайбы в ворота динамовцев на игре забили Арсений Грицюк и Сергей Толчинский. У «Динамо» ворота омичей дважды поразил Вадим Шипачев, также голы забили Александр Петунин, Егор Зайцев и Дмитрий Рашевский.

«Пока не самые лучшие решения мы принимает на льду, и наша игра будет улучшаться», — пообещал Боб Хартли.

«Авангард» успешно начал сезон, уверенно разгромив ЦСКА в первой игре. Затем последовали две непростые игры с не самыми топовыми командами, в которых омичи все же победили — «Адмирал» (4:3) и «Амур» (3:2).

Сейчас «Авангард» занимает шестую строчку в турнирной таблице наравне с ЦСКА и СКА. У всех команд по шесть очков после четырех отыгранных матчах. В первой тройке «Салават Юлаев», «Динамо М» и «Спартак» тоже с шестью очками, но по итогам трех матчей.

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