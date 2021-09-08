СМИ назвали разные места гибели главы МЧС

Глава МЧС России Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник погибли на плато Путорана в Красноярском крае, но мнения источников СМИ расходятся относительно точного места.

Зиничев и Мельник погибли в среду во время межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайной ситуации. Режиссер поскользнулся и сорвался в воду, после чего глава МЧС бросился за ним.

По данным источника РБК, инцидент произошел на водопаде Китабо-Орон (Большой Иркиндинский водопад), который расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника около семи утра.

«(Зиничев и Мельник) упали с горы на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Лама — местная достопримечательность, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей. Оно находится в северо-западной части плато Путорана», — приводит слова своего источника издание «Тайга.инфо».

В Красноярский край глава МЧС прилетел накануне, чтобы открыть масштабные учения в Арктической зоне. Он лично контролировал выполнение подразделениями спасателей учебных задач по ликвидации ЧС. До инцидента Зиничев успел посетить Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС России и проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске.