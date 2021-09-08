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Энрике Иглесиас рассказал о завершении карьеры

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Энрике Иглесиас планирует завершить свою музыкальную карьеру после тура с презентацией альбома «Финал», который выйдет 17 сентября.

«Это не то, о чем я думал последние несколько месяцев. Это то, о чем я думал в течение последних нескольких лет», — сказал певец изданию Рeople.

Иглесиасу 46 лет, за свою карьеру у него вышло 10 альбомов. Последняя пластинка вышла в свет в 2014 году.

В 2002 году во время съемок клипа на песню «Escape» Энрике познакомился с российской теннисисткой Анной Курниковой, которая также принимала участие в съемках. После этого пара начала встречаться. В 2017 году у пары родились близнецы — Николас и Люси. В январе 2020 года у них родилась дочь Маша. Иглесиас и Курникова не регистрировали отношения, и поклонники надеются, что когда певец завершит карьеру, то найдет время на свадьбу.

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