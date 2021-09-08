Lada Niva Legend получила более мощный двигатель

Завод «Супер-Авто» установил на Lada Niva Legend более мощный двигатель, производство внедорожника стоимостью 1,2 миллиона рублей будет вестись мелкосерийно, сообщил главный инженер компании Михаил Ледяев.

На Lada Niva Legend поставили двигатель ВАЗ 21179 объемом 1,8 литра, мощностью 122 лошадиных силы и крутящим моментом 170 Нм, цитирует «Лада.Онлайн» Ледяева.

Двигатель получил новый картер сцепления, маховик, сцепление, масляный поддон, масляный приемник. Эти изменения были необходимы для того, чтобы мотор стоял в моторном отсеке Niva продольно.

Более мощному мотору потребовался радиатор системы охлаждения с более тихими вентиляторами от Niva Travel, новый софт для контроллера управления двигателем и другое место крепления запасного колеса.

«Супер-Авто» планирует выпустить за год 300 таких внедорожников. Каждый автомобиль будет сертифицироваться индивидуально. Авто обойдется примерно в 1,2 миллиона рублей. Базовая версия трехдверной «Нивы» с двигателем 1,7 литра мощностью 83 лошадиных сил стоит 649 900 рублей.