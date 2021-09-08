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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva Legend получила более мощный двигатель

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

Завод «Супер-Авто» установил на Lada Niva Legend более мощный двигатель, производство внедорожника стоимостью 1,2 миллиона рублей будет вестись мелкосерийно, сообщил главный инженер компании Михаил Ледяев.

На Lada Niva Legend поставили двигатель ВАЗ 21179 объемом 1,8 литра, мощностью 122 лошадиных силы и крутящим моментом 170 Нм, цитирует «Лада.Онлайн» Ледяева.

Двигатель получил новый картер сцепления, маховик, сцепление, масляный поддон, масляный приемник. Эти изменения были необходимы для того, чтобы мотор стоял в моторном отсеке Niva продольно.

Более мощному мотору потребовался радиатор системы охлаждения с более тихими вентиляторами от Niva Travel, новый софт для контроллера управления двигателем и другое место крепления запасного колеса.

«Супер-Авто» планирует выпустить за год 300 таких внедорожников. Каждый автомобиль будет сертифицироваться индивидуально. Авто обойдется примерно в 1,2 миллиона рублей. Базовая версия трехдверной «Нивы» с двигателем 1,7 литра мощностью 83 лошадиных сил стоит 649 900 рублей.

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лачинов

Да не может быть!!! У нас же продолжительность жизни несказанно выросла за последние годы. Вон даже пенсионный...

max5

ещё поднимите пенсионный возраст и получите дополнительную смертность "трудоспособного" населения

Alexander222

Послушаешь таких "оптимизаторов" и складывается мнение, что нынешнее правительство заинтересовано в сокращении...

corrector

госпади, почему нельзя ругаться матом когда очень хочется ?!
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