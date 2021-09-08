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Известный кинорежиссер погиб вместе с главой МЧС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © afisha.ru

Известный российский кинорежиссер Александр Мельник был тем, кого спасал глава МЧС Евгений Зиничев, сообщило ведомство. Оба погибли.

Зиничев трагически погиб в среду, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске, сообщило МЧС. По данным источников, министр бросился в воду за сорвавшимся с обрыва оператором.

Этим человеком оказался Мельник. Режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Он находился в месте проведения межведомственных учений, организованных по линии МЧС России.

Александр Мельник — известный российский кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России. Он известен по фильмам «Новая Земля» (2008) и «Территория» (2015). Лауреат премии «Ника», член Академии кинематографических искусств «Ника». Мельник многие годы сотрудничал с МЧС России.

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лачинов

Да не может быть!!! У нас же продолжительность жизни несказанно выросла за последние годы. Вон даже пенсионный...

max5

ещё поднимите пенсионный возраст и получите дополнительную смертность "трудоспособного" населения

Alexander222

Послушаешь таких "оптимизаторов" и складывается мнение, что нынешнее правительство заинтересовано в сокращении...

corrector

госпади, почему нельзя ругаться матом когда очень хочется ?!
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