Известный кинорежиссер погиб вместе с главой МЧС

Известный российский кинорежиссер Александр Мельник был тем, кого спасал глава МЧС Евгений Зиничев, сообщило ведомство. Оба погибли.

Зиничев трагически погиб в среду, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске, сообщило МЧС. По данным источников, министр бросился в воду за сорвавшимся с обрыва оператором.

Этим человеком оказался Мельник. Режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Он находился в месте проведения межведомственных учений, организованных по линии МЧС России.

Александр Мельник — известный российский кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России. Он известен по фильмам «Новая Земля» (2008) и «Территория» (2015). Лауреат премии «Ника», член Академии кинематографических искусств «Ника». Мельник многие годы сотрудничал с МЧС России.