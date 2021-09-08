Незаконно проникшего на заимку Лыковой блогера обнаружили после пожара

Специалисты приехали проверить последствия пожара на заимке отшельницы Агафьи Лыковой и обнаружили там блогера Андрея Абвгата, который без разрешения посетил заповедник «Хакасский».

Во вторник на участке «Заимка Лыковых» вечером произошло возгорание. В тушении пожара приняли участие волонтеры и помощник Агафьи. Жертв нет, никто не пострадал. Агафья Лыкова здорова. Все хозяйство тоже удалось спасти.

«Мы получили фото подтверждения, что от возгорания пострадало 30 квадратных метров, большая часть крыши старого дома», — написал в соцсетях директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Он также отметил, что на территории сотрудники отдела охраны зафиксировали нахождение на участке блогера Андрея Абвгата. Он не запрашивал разрешение о нахождении на территории заповедника, а это административное правонарушение. За это грозит штраф до 4 тысяч рублей.

«Хочу отметить, что данный гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности сотрудниками Алтайского заповедника и им заинтересовалась природоохранная прокуратура», — написал Непомнящий.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. В 1990 году отшельница решилась на переезд в женский монастырь, но через несколько месяцев вернулась на заимку.



