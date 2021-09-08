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Похитителей 23 млн рублей у дочери Чкалова задержали в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полицейские задержали в Бурятии еще троих мужчин, подозреваемых в хищении 23 миллионов рублей у дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Установлены еще трое подозреваемых в дистанционном мошенничестве, совершенном группой злоумышленников в отношении дочери легендарного летчика Валерия Чкалова. Неоднократно судимые мужчины задержаны оперативниками в Республике Бурятия и вслед за своими сообщниками доставлены в столицу для проведения следственных действий. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она ТАСС.

Подозреваемые похитили с банковского счета потерпевшей свыше 23 миллионов рублей дистанционно. Они звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности банка, мошенники внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов деньги. 

В итоге сообщники убедили женщину перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им.

«Шестеро фигурантов задержаны. По адресам их проживания изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») продолжается», —заключила Волк.

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Топ комментариев

лачинов

Да не может быть!!! У нас же продолжительность жизни несказанно выросла за последние годы. Вон даже пенсионный...

max5

ещё поднимите пенсионный возраст и получите дополнительную смертность "трудоспособного" населения

Alexander222

Послушаешь таких "оптимизаторов" и складывается мнение, что нынешнее правительство заинтересовано в сокращении...

corrector

госпади, почему нельзя ругаться матом когда очень хочется ?!
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