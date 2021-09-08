Мэр Москвы призвал укрупнить регионы

Укрупнение регионов и развитие больших городов в России стали обязательными условиями для привлечения инвестиций, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Инвестиции «расти по накатанной» не будут, уверен глава Москвы. «Да, есть у нас сырьевая экономика, это отдельный сектор, он как развивался, так и будет, там большие и крупные очень инвестиции. В обычной общегородской или региональной экономике этого уже не будет, и надо думать о том, как создать почву, объективную почву для этих инвестиций», — цитирует ТАСС Собянина.

По его словам, «для этого нужно укрупнение регионов, концентрация населения, развитие больших городов, без этого дальше никаких инвестиций мы не получим».

Мэр Москвы связал это с изменением структуры мировой экономики, где основные инвестиции идут не в промышленность, а в сферу услуг. «А чтобы инвестировать в услуги, нужно потребление этих услуг, причем массовое, большое, концентрированное», — пояснил он.

«А концентрированное потребление услуг может быть там, где есть концентрация населения, потому что услуги для населения, для людей, и чем меньше концентрация людей, тем меньше инвестиций в современную экономику», — отметил Собянин.