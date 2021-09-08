Маргарита Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая упавшего в воду оператора, сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом», — написала Симоньян в Telegram-канале.

По данным одного из источников РБК, съемки были во время арктических учений для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы также погиб.

Зиничеву было 55 лет. Он возглавил МЧС в 2018 году.