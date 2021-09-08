Глава МЧС РФ Евгений Зиничев. СПРАВКА

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб в среду в Норильске на
масштабных учениях в Артике, спасая человека.
Зиничев проверил ход строительства новой пожарной части в
Норильске в среду на масштабных арктических учениях. А затем он прыгнул за оператором, упавшим в воду, и разбился.
Ему было 55 лет. Зиничев
был женат, у него есть сын, внук и две внучки.
Зиничев — член Совета безопасности Российской Федерации с 28
мая 2018 года. Он получил звание генерала армии в 2020 году.
Зиничев стал министром Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий 18 мая 2018 года. На должности главы МЧС он сменил Владимира
Пучкова, который ушел с поста министра на фоне пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя
вишня».
Зиничев служил в КГБ СССР, после распада Советского Союза
продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Зиничев
состоял в личной охране президента и был адъютантом Путина.
В июне 2015 года он занял пост начальника УФСБ по Калининградской
области, через год стал и.о. губернатора. Через 2,5 месяца он вернулся в
центральный аппарат ФСБ, став замглавы спецслужбы. До этого в мае 2018 года
вошел в правительство Дмитрия Медведева.