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Глава МЧС РФ Евгений Зиничев. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС России

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб в среду в Норильске на масштабных учениях в Артике, спасая человека.

Зиничев проверил ход строительства новой пожарной части в Норильске в среду на масштабных арктических учениях. А затем он прыгнул за оператором, упавшим в воду, и разбился. 

Ему было 55 лет.  Зиничев был женат, у него есть сын, внук и две внучки.

Зиничев — член Совета безопасности Российской Федерации с 28 мая 2018 года. Он получил звание генерала армии в 2020 году.

Зиничев стал министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 18 мая 2018 года. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова, который ушел с поста министра на фоне пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Зиничев служил в КГБ СССР, после распада Советского Союза продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Зиничев состоял в личной охране президента и был адъютантом Путина.

В июне 2015 года он занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и.о. губернатора. Через 2,5 месяца он вернулся в центральный аппарат ФСБ, став замглавы спецслужбы. До этого в мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева.

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лачинов

Да не может быть!!! У нас же продолжительность жизни несказанно выросла за последние годы. Вон даже пенсионный...

max5

ещё поднимите пенсионный возраст и получите дополнительную смертность "трудоспособного" населения

Alexander222

Послушаешь таких "оптимизаторов" и складывается мнение, что нынешнее правительство заинтересовано в сокращении...

corrector

госпади, почему нельзя ругаться матом когда очень хочется ?!
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