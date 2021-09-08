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Раскрыты характеристики новых iPhone

Источник:
РИА Новости
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Фото: lynxman / Attribution License

Компания Apple презентует новые модели iPhone и ряд других гаджетов на презентации 14 сентября, которая пройдет в виртуальном режиме.

Apple представит новую линейку смартфонов iPhone, приводит РИА Новости мнение экспертов. Также в ходе презентации могут быть презентованы Apple Watch и AirPods.

Как мнению инсайдеров, новые iPhone будут тех же размеров, что предыдущая модель, при этом у камеры смартфонов появятся новые режимы. Также новая линейка iPhone будет иметь более мощные процессоры и улучшенный дисплей.

Мероприятие пройдет в виртуальном режиме и начнется в 17:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на apple.com или в приложении Apple TV.

Компания традиционно представляет публике новые iPhone в первый месяц осени. В 2020 году из-за пандемии коронавируса церемонию перенесли на октябрь. В прошлом сентябре Apple показала новые модели часов Apple Watch и iPad.

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лачинов

Да не может быть!!! У нас же продолжительность жизни несказанно выросла за последние годы. Вон даже пенсионный...

max5

ещё поднимите пенсионный возраст и получите дополнительную смертность "трудоспособного" населения

Alexander222

Послушаешь таких "оптимизаторов" и складывается мнение, что нынешнее правительство заинтересовано в сокращении...

corrector

госпади, почему нельзя ругаться матом когда очень хочется ?!
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