Раскрыты характеристики новых iPhone

Компания Apple презентует новые модели iPhone и ряд других гаджетов на презентации 14 сентября, которая пройдет в виртуальном режиме.

Apple представит новую линейку смартфонов iPhone, приводит РИА Новости мнение экспертов. Также в ходе презентации могут быть презентованы Apple Watch и AirPods.

Как мнению инсайдеров, новые iPhone будут тех же размеров, что предыдущая модель, при этом у камеры смартфонов появятся новые режимы. Также новая линейка iPhone будет иметь более мощные процессоры и улучшенный дисплей.

Мероприятие пройдет в виртуальном режиме и начнется в 17:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на apple.com или в приложении Apple TV.

Компания традиционно представляет публике новые iPhone в первый месяц осени. В 2020 году из-за пандемии коронавируса церемонию перенесли на октябрь. В прошлом сентябре Apple показала новые модели часов Apple Watch и iPad.