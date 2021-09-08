Netflix заказал российский сериал с Петровым в главной роли

Netflix заказал свой второй оригинальный российский сериал, главную роль в нем сыграет Александр Петров, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.

Производством нового проекта займется студия «Водород» по заказу стримингового сервиса Netflix. Студия ранее работала над фильмами «Вторжение» и «Лед», где также снимался Петров.

Действие сериала развернется вокруг персонажа Александра Петрова, который пытается поставить театральный спектакль в тюрьме с заключенными в главных ролях. Съемки начнутся осенью, но приблизительная дата релиза пока неизвестна.

Это уже второй оригинальный российский сериал по заказу Netflix. Первым стал «Анна К», адаптация романа Льва Толстого. Главные роли в нем исполнят Светлана Ходченкова и Федор Бондарчук.