СК завершил расследование убийства главы УФСИН Забайкалья

Сторож застрелил главу УФСИН Забайкалья Евгения Шихова и еще одного мужчину «из хулиганских побуждений», следователи завершили, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Следователи завершили уголовного дела в отношении 63-летнего жителя Забайкалья, обвиняемого в убийстве двух человек, совершенным из хулиганских побуждений (пункты «а, е, и» части 2 статьи 105 УК РФ), а также в угрозе убийством (части 1 статьи 119 УК РФ). Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Трагедия произошла в Карымском районе Забайкальского края. В полицию сообщили, что в одном из охотничьих домиков застрелили двух человек. Одним из убитых оказался руководитель УФСИН Забайкалья Евгений Шихов, вторым — гражданский.

По данным следствия, пьяный сторож во время конфликта с постояльцами, взял ружье 12 калибра и выстрелил в двух мужчин, находившихся в доме. От полученных ранений один из потерпевших, начальник УФСИН по Забайкальскому краю, скончался на месте, второй мужчина — по пути в больницу.

Кроме того, по данным уголовного дела, после совершения убийства двух человек обвиняемый угрожал убийством еще одному мужчине, который в этот момент находился на территории охотничьего хозяйства.