Журналист Гордон предложил переименовать Украину в «Россию 1»

Киев должен переименовать Украину в Россию-1, чтобы потроллить Москву, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина — это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.

Телеведущий отметил, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей. «Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда — Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна», — приводит РИА Новости слова Гордона, сказанные им в эфире украинского телевидения.

Позже Арестович пояснил, что говорил о переименовании Украины в шутливой форме. Он призвал считать это его личным мнением, а не официальной позицией Киева.