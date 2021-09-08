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Журналист Гордон предложил переименовать Украину в «Россию 1»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Киев должен переименовать Украину в Россию-1, чтобы потроллить Москву, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина — это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.

Телеведущий отметил, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей. «Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда — Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна», — приводит РИА Новости слова Гордона, сказанные им в эфире украинского телевидения.

Позже Арестович пояснил, что говорил о переименовании Украины в шутливой форме. Он призвал считать это его личным мнением, а не официальной позицией Киева.

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лачинов

Да не может быть!!! У нас же продолжительность жизни несказанно выросла за последние годы. Вон даже пенсионный...

max5

ещё поднимите пенсионный возраст и получите дополнительную смертность "трудоспособного" населения

Alexander222

Послушаешь таких "оптимизаторов" и складывается мнение, что нынешнее правительство заинтересовано в сокращении...

corrector

госпади, почему нельзя ругаться матом когда очень хочется ?!
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