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«Яндекс» подвергся самой мощной в истории DDoS атаке

Источник:
«Ведомости»
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Фото: WikiFido / CC BY-SA 4.0

Злоумышленники предприняли самую масштабную в истории российского сегмента интернета DDoS-атаку на инфраструктуру «Яндекса», сообщил представитель компании.

«На "Яндекс" действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали», — сказал представитель компании газете «Ведомости».

Базирующаяся в США компания CloudFlare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с «Яндексом», подтвердила рекордный масштаб кибератаки. Нападение реализовано через новый ботнет, маскирующийся под обычных пользователей.

Компания с трудом сдержала DDоS-атаку и она продолжается на этой неделе, рассказал «Ведомостям» источник в «Яндексе». «Мы проводим расследование вместе с подрядчиками. Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», — уточнил источник из компании.

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