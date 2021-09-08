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Золотодобывающую компанию обвинили в загрязнении красноярской реки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © прокуратура Красноярского края

Причиной загрязнения реки Кувай в Манском районе стала деятельность золотодобывающего предприятия «Сибирские сельские машины», сообщает правительство Красноярское края.

Специальная комиссия проводит проверку загрязнения реки Кувай в Манском районе. В проверке участвуют инспекторы Минэкологии края, которые оперативно выехали на место, осмотрели территорию и отобрали пробы воды на реке.

Обследование местности показало, что причиной загрязнения стала хозяйственная деятельность золотодобывающего предприятия – ООО «Сибирские сельские машины». На месторождении загрязненная вода из технологического отстойника попадала в реку Кувай.

Природоохранная прокуратура уже вынесла представление в адрес директора организации. По результатам лабораторных исследований и заключений специалистов будут приняты меры реагирования. Нарушителю может грозить уголовная ответственность.


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