Золотодобывающую компанию обвинили в загрязнении красноярской реки

Причиной загрязнения реки Кувай в Манском районе стала деятельность золотодобывающего предприятия «Сибирские сельские машины», сообщает правительство Красноярское края.

Специальная комиссия проводит проверку загрязнения реки Кувай в Манском районе. В проверке участвуют инспекторы Минэкологии края, которые оперативно выехали на место, осмотрели территорию и отобрали пробы воды на реке.



Обследование местности показало, что причиной загрязнения стала хозяйственная деятельность золотодобывающего предприятия – ООО «Сибирские сельские машины». На месторождении загрязненная вода из технологического отстойника попадала в реку Кувай.



Природоохранная прокуратура уже вынесла представление в адрес директора организации. По результатам лабораторных исследований и заключений специалистов будут приняты меры реагирования. Нарушителю может грозить уголовная ответственность.





