Золотодобывающую компанию обвинили в загрязнении красноярской реки

Причиной загрязнения реки Кувай в Манском районе стала деятельность золотодобывающего предприятия «Сибирские сельские машины», сообщает правительство Красноярское края.
Специальная комиссия проводит проверку загрязнения
реки Кувай в Манском районе. В проверке участвуют инспекторы Минэкологии края,
которые оперативно выехали на место, осмотрели территорию и отобрали пробы воды
на реке.
Обследование местности показало, что причиной загрязнения стала хозяйственная деятельность золотодобывающего предприятия – ООО «Сибирские сельские машины». На месторождении загрязненная вода из технологического отстойника попадала в реку Кувай.
Природоохранная прокуратура уже вынесла представление в адрес директора организации. По результатам лабораторных исследований и заключений специалистов будут приняты меры реагирования. Нарушителю может грозить уголовная ответственность.