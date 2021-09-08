Экс-посол Макфол рассказал о сторонниках Путина в США

Сторонники идей российского лидера Владимира Путина встречаются и в Соединенных Штатах, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Экс-посол охарактеризовал «идеи Путина» как консервативные и ортодоксальные. «Первые десять лет у власти он в основном вел пропаганду этих идей внутри России. Но в последнее десятилетие он стал экспортировать свои идеи через различные механизмы», — цитирует РИА Новости Макфола.

По его словам, Путин добился определенного успеха. «Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) ближе к Джо Байдену или Владимиру Путину в своей идеологической ориентации? (Лидер партии "Лига" Маттео) Сальвини — в Италии, (глава правой партии "Национальное объединение" Марин) Ле Пен – во Франции… Есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным», — сказал экс-посол

«И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент (Дональд Трамп), который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», — указал Макфол.