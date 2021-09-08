Грозы и град пообещали томичам

ГУ МЧС по Томской области передало экстренное предупреждение. В регионе ожидаются дожди с сильным ветром, грозы и град.

Как сообщило ведомство со ссылкой на синоптиков, в четверг и ночь на пятницу в Томской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. При грозах ветер будет усиливаться до 17-22 метров в секунду.

«Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. При сильных дождях возможно подтопление низменных участков», – говорится в сообщении.