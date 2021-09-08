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Грозы и град пообещали томичам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

ГУ МЧС по Томской области передало экстренное предупреждение. В регионе ожидаются дожди с сильным ветром, грозы и град.

Как сообщило ведомство со ссылкой на синоптиков, в четверг и ночь на пятницу в Томской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. При грозах ветер будет усиливаться до 17-22 метров в секунду.

«Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. При сильных дождях возможно подтопление низменных участков», – говорится в сообщении.

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