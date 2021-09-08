Крупнейший бассейн Новосибирска сдадут в следующем году

Строительство бассейна СКА началось на Воинской улице в Новосибирске – старое здание снесли, на его месте возведут новое. Планируется, что объект сдадут в 2022 году, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

По данным властей, стартовал второй этап реконструкции: на существующих фундаментах началось возведение корпуса площадью более 5 тысяч квадратных метров.

Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году. Бассейн смогут посещать 96 человек в час и почти 900 в сутки. По итогам этого года стоит задача достигнуть 50% технической готовности здания бассейна.

В Новосибирске всего два бассейна с чашей длиной 50 метров – это «Нептун» и СКА, который долгое время был заброшен.