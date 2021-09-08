Машину с убитыми сурками обнаружили в Туве

Инспекторы ГИБДД в машине жителя Тувы нашли туши пяти краснокнижных сурков, они опасны из-за вспышки чумы в приграничной Монголии, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инспекторы ГИБДД остановили для проверки Nissan Sunny на улице Саны-Шири села Мугур-Аксы. В салоне они нашли и изъяли туши пяти особей тарбагана (сурка), который занесен в Красную книгу РФ. Водитель признался сотрудникам полиции, что сурков поймал капканами для того, чтобы съесть.

Проводится проверка, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ (незаконная охота).

Сотрудники полиции призывают жителей региона, особенно живущих в приграничных с Монголией районах, проявить бдительность из-за вспышек бубонной чумы. Не рекомендуется употреблять в пищу мясо тарбагана в связи с тем, что частым переносчиком чумы бывают блохи, которые живут на кожных покровах грызунов и помните, что охота на данный вид сурков запрещена.